NBA Playoff Cleveland avanti | Toronto ko in gara-7 ora sfida a Detroit

Nelle sfide dei playoff NBA, Cleveland ha superato Toronto in gara-7, assicurandosi così la qualificazione e ora affronterà Detroit. I Cavs hanno mantenuto il vantaggio del fattore campo, vincendo la serie 4-3. Nel frattempo, i Pistons hanno concluso la rimonta contro Orlando, definendo così le semifinali della competizione. Le prossime sfide si svolgeranno nelle varie sedi designate per determinare la squadra che avanzerà alla fase successiva.

I Cavs difendono il fattore campo e chiudono la serie 4-3. I Pistons completano la rimonta contro Orlando: definite le semifinali. I Cleveland Cavaliers centrano l’obiettivo e superano i Toronto Raptors al primo turno dei playoff NBA. Decisiva gara-7 alla Rocket Arena, chiusa sul 114-102, con la serie che conferma il dominio del fattore campo: quattro vittorie su quattro per Cleveland tra le mura amiche. A guidare i Cavs è Donovan Mitchell, che firma 22 punti, mentre Jarrett Allen è protagonista con una doppia doppia da 22 punti e 19 rimbalzi. Buon contributo anche per James Harden (18 punti e 6 rimbalzi) ed Evan Mobley (13 punti e 7 rimbalzi).🔗 Leggi su Sportface.it

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