Playoff NBA | Houston resta viva ok Pistons e Cavs

Nella notte dei playoff NBA si sono disputate tre gare-5 che hanno modificato gli equilibri delle serie. Houston è riuscita a mantenere vive le speranze di qualificazione, mentre i Pistons e i Cavaliers hanno ottenuto vittorie che rafforzano le loro posizioni in vista delle prossime sfide. Le partite hanno mostrato un alto livello di competitività e hanno lasciato aperti diversi scenari per le gare-6 in programma.

Roma, 30 apr. (askanews) – Notte intensa nei playoff NBA, con tre gare-5 che ridisegnano gli equilibri delle serie e tengono aperti diversi scenari alla vigilia delle decisive gare-6. Colpo esterno degli Houston Rockets sul campo dei Los Angeles Lakers, vittoria interna dei Detroit Pistons contro gli Orlando Magic e successo casalingo dei Cleveland Cavaliers sui Toronto Raptors. A Cleveland i Cavs difendono il fattore campo imponendosi 125-120 e portandosi sul 3-2 nella serie. Dopo un avvio favorevole ai canadesi, avanti anche di 12 punti tra primo tempo e inizio ripresa, la squadra di casa cambia marcia nel secondo tempo, limitando Toronto a percentuali molto basse nell’ultimo quarto.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Leggi anche: NBA, i risultati della notte (27 aprile): San Antonio e Boston sul 3-1, Toronto pareggia e Houston resta viva Nba, i Cavs sgambettano i Pistons. Fontecchio torna in doppia cifra e Miami vinceLos Angeles (Stati Uniti), 4 marzo 2026 – Il ciclo di trasferte degli Oklahoma City Thunder prosegue con una vittoria, la terza di fila: OKC,... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Playoff NBA: Houston resta viva, ok Pistons e Cavs; Nba, playoff: Houston batte Lakers e si salva, Boston domina a Philadelphia; NBA, i risultati della notte (27 aprile): San Antonio e Boston sul 3-1, Toronto pareggia e Houston resta viva; Playoff NBA: Wembanyama riporta gli Spurs sul 3-1, Boston domina e Houston evita il ko. Nba, ai playoff Houston batte Lakers e si salva: Boston domina a PhiladelphiaHouston vince gara 4 del primo turno di playoff Nba contro i Lakers 115-96 e resta in corsa accorciando 3-1 nella serie. Nonostante l'assenza di Durant i ... lapresse.it NBA playoff, Rockets e Spurs riaprono le serie: Celtics dominanti, pari tra Raptors e CavaliersHouston batte i Lakers e allunga la serie, San Antonio vola sul 3-1 con Portland. Boston travolge Philadelphia, Toronto pareggia i conti con Cleveland. Houston ... sportface.it Campi Flegrei. . Basket playoff Il Flavio Basket Pozzuoli batte 77-74 la Virtus Sarno in gara2 semifinale playoff e pareggia la serie Le parole del play Vincenzo Scotto Lavina al termine del match - facebook.com facebook