Playoff Futsal | l’MGM 2000 ribalta il Cesena con un 4-2 in trasferta

Nella partita dei playoff di futsal, l'MGM 2000 ha ottenuto una vittoria per 4-2 in trasferta contro il Cesena. Durante l'incontro, l'MGM 2000 ha giocato in inferiorità numerica per alcuni minuti, ma è riuscita comunque a ribaltare il risultato. Il Cesena ha avuto un'espulsione di uno dei propri giocatori, ma non è riuscito a sfruttare questa occasione per cambiare l’andamento del match.

? Cosa scoprirai Come ha fatto l'MGM 2000 a vincere in inferiorità numerica?. Perché il Cesena non è riuscito a sfruttare l'espulsione di Mazzaglia?. Chi ha deciso il match con la doppietta decisiva di Panzeri?. Come influirà questo risultato sulla sfida di ritorno tra le due squadre?.? In Breve Espulsione del portiere Mazzaglia al settimo minuto per fallo su Dentini.. Licco sblocca il match al tredicesimo, Traversari risponde subito al minuto 14.. Teramo pareggia nella ripresa, Panzeri segna doppietta tra l'undicesimo e il quindicesimo minuto.. Mancata concretezza della Futsal Cesena con tre occasioni perse all'inizio del secondo tempo.. L’MGM 2000 batte la Futsal Cesena per 4-2 in trasferta durante l’andata del primo turno dei playoff di Serie A2 Élite, ribaltando un match iniziato con il vantaggio dei bianconeri.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Playoff Futsal: l’MGM 2000 ribalta il Cesena con un 4-2 in trasferta Notizie correlate Futsal, il Cesena si inchina alla Mgm 2000 nell’andata del primo turno playoffSconfitta in rimonta per la Futsal Cesena nella gara d’andata del primo turno playoff di Serie A2 Élite: sul campo dell’MGM 2000 finisce 4-2 per i... Leggi anche: Futsal: Cesena vs Mgm 2000, scontro di 90 gol e difesa Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Playoff: l’MGM 2000 doppia Cesena. Vincono OR e Giovinazzo. Playout, blitz MestreFenice; Futsal, il Cesena si inchina alla Mgm 2000 nell’andata del primo turno playoff; Futsal, domani via ai playoff. I quarti contro l’Mgm di Rogeno; CALCIO A 5: Si aprono i playoff per la Futsal Cesena in casa dell'Mgm 2000 | VIDEO. Futsal, domani via ai playoff. I quarti contro l’Mgm di RogenoEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it Futsal Cesena, la volata finale con vista sui playoffLa Futsal Cesena, già sicura dei playoff promozione – saranno ammesse le formazioni dalla seconda alla quinta classificata, mentre il Petrarca Padova è già in A –, a due giornate dal termine dell’A2 ... ilrestodelcarlino.it Duelle Futsal Cetraro, una rimonta da grande: conquistata la semi playoff #SerieBFutsal - facebook.com facebook