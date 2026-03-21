Alle 20.30 al PalaPaganelli si affrontano Futsal Cesena e MGM 2000 in una partita valida per la classifica. La sfida tra le due squadre vede in campo 90 gol complessivi e un’attenzione particolare alla fase difensiva. I giocatori sono pronti a dare il massimo in una gara decisiva a tre turni dalla conclusione del campionato.

Stasera, alle 20.30 al PalaPaganelli, la Futsal Cesena difende il secondo posto solitario contro l’Mgm 2000 in una sfida cruciale a tre turni dalla fine della stagione regolare. I bianconeri di Osimani, pur viaggiando a undici punti dalla capolista Petrarca Padova già qualificata per la Serie A, devono proteggere il vantaggio nella zona spareggi contro i lombardi di Morbegno che hanno appena battuto il MestreFenice e puntano ai playoff. L’incontro rappresenta uno scontro diretto tra le due formazioni più prolifiche del girone, dove l’attacco dei lombardi conta 90 reti, solo due in meno rispetto alla squadra cesenate. Con un attacco così potente ma una difesa che ha subito 85 gol, la partita promette di essere uno spettacolo di alta intensità tattica e tecnica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Futsal: Cesena vs Mgm 2000, scontro di 90 gol e difesa

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