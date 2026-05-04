Playoff amari al Briamasco | il Trento lotta fino all’ultimo ma saluta la stagione

Al Briamasco, il traguardo dei playoff di Serie C si è concluso con una sconfitta per il Trento, che ha combattuto fino all’ultimo minuto ma ha dovuto lasciare il campo senza passare il turno. La partita si è conclusa tra gli applausi dei tifosi e il rammarico per una stagione che si ferma ai play-off. I giocatori hanno salutato il pubblico dopo l’ultima gara della stagione.

Si chiude tra applausi e rammarico la stagione del Trento, che al Briamasco vede interrompersi la propria corsa nei playoff di Serie C. Davanti al pubblico di casa, i gialloblù escono sconfitti per 2-1 contro una Giana Erminio concreta e cinica, capace di colpire nei momenti decisivi e di.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Playoff al via: il Trento si gioca tutto al Briamasco contro la Giana Erminio Narconon Volley cede al tie-break ma lotta fino all’ultimo respiroCOPERTINOMELENDUGNO - In una domenica baciata da un sole quasi estivo, che ha tentato molti con il richiamo delle marine salentine, il vero calore si... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Playoff amari al Briamasco: il Trento lotta fino all’ultimo ma saluta la stagione. Trento, playoff già finiti: Giana corsara al BriamascoSi interrompe subito a sorpresa e con grande amarezza la corsa dei gialloblu verso la serie B. 2 a 1 per la Giana al Briamasco ... rainews.it Playoff al via: il Trento si gioca tutto al Briamasco contro la Giana ErminioIl momento è arrivato. Il Trento si prepara a giocarsi la stagione in novanta minuti, senza appello. Domenica 3 maggio, alle ore 20, allo stadio Briamasco, i gialloblù affronteranno la Giana Erminio n ... today.it