Narconon Volley cede al tie-break ma lotta fino all’ultimo respiro

Nel pomeriggio di domenica, la squadra di Narconon Volley ha affrontato una partita contro un avversario sconosciuto, cedendo al tie-break dopo aver combattuto fino all’ultimo punto. La sfida si è svolta nel Palasport San Giuseppe di Copertino e ha visto le giocatrici mettere in campo impegno e determinazione, nonostante alla fine non siano riuscite a conquistare la vittoria.

COPERTINOMELENDUGNO - In una domenica baciata da un sole quasi estivo, che ha tentato molti con il richiamo delle marine salentine, il vero calore si è sprigionato tra le mura del Palasport San Giuseppe da Copertino di Lecce con un’onda d’urto emotiva che ha sostenuto le giocatrici. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Bartoccini, che peccato. Lotta e cede al tie breakVALLEFOGLIA 3 BARTOCCINI 2 (25-20, 25-16, 22-25, 22-25, 15-11) VALLEFOGLIA: Bici 19, Ungureanu 13, Candi 12, Giovannini 12, Butigan 10, Bartolucci 4,... Guancia Volley Academy ko: la squadra atripaldese cede al tie break contro SessaSeconda sconfitta di fila per la Guancia Volley Academy di coach Modica che, dopo il passo falso esterno contro la capolista Volla, cade anche tra le... Una selezione di notizie su Narconon Volley. Temi più discussi: La Narconon Volley Melendugno cede al tie-break ma lotta fino all’ultimo respiro; Volley A2/F, Narconon Melendugno sfida la capolista Brescia; Pallavolo A2F Promozione – Melendugno ospita la capolista Brescia e cerca il rilancio; Volley A2, la Olio Pantaleo Fasano cede alla SMI Roma. Narconon Volley cede al tie-break ma lotta fino all’ultimo respiroPartita sofferta per le giocatrici di Melendugno che hanno affrontato la capolista Brescia perdendo solo al fotofinish ... lecceprima.it La Narconon Volley Melendugno cede al tie-break ma lotta fino all’ultimo respiroCOPERTINO (Lecce) - In una domenica baciata da un sole quasi estivo, che ha tentato molti con il richiamo delle marine salentine, il vero calore si è ... corrieresalentino.it Volley A2/F, Narconon Melendugno sfida la capolista Brescia - facebook.com facebook