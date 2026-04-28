Playoff al via | il Trento si gioca tutto al Briamasco contro la Giana Erminio

Il campionato di Serie C entra nella fase decisiva: domenica 3 maggio alle 20, allo stadio Briamasco, si disputa il primo turno dei playoff del girone A. Il Trento affronta la Giana Erminio in una partita che può determinare l’esito della stagione per i gialloblù, che si giocano tutto in novanta minuti. La sfida rappresenta il primo step verso la possibile qualificazione alla fase successiva.

Il momento è arrivato. Il Trento si prepara a giocarsi la stagione in novanta minuti, senza appello. Domenica 3 maggio, alle ore 20, allo stadio Briamasco, i gialloblù affronteranno la Giana Erminio nel primo turno dei playoff del girone A di Serie C. Una sfida secca, dove ogni errore può costare.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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