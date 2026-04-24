Stamattina alle otto sono state aperte le porte per la presentazione delle liste in vista delle elezioni amministrative che si terranno il 24 e 25 maggio, con un eventuale secondo turno il 7 e 8 giugno. Sono quasi 500 i candidati consiglieri iscritti, distribuiti tra le varie forze politiche locali. La presentazione delle liste rappresenta l'inizio ufficiale della campagna elettorale e permette ai candidati di depositare i loro programmi e simboli.

Tempo di lettura: 2 minuti Da stamattina alle otto porte aperte per la presentazione delle liste in vista delle elezioni amministrative del prossimo 24 e 25 maggio con eventuale turno di ballottaggio il 7 e 8 giugno, per depositare le liste elettorali. Al momento nessuno dei tre schieramenti in campo ad Avellino, città capoluogo campana al voto, ha ancora presentato liste. La a corsa alla fascia tricolore vede contrapposti Gianluca Festa, Laura Nargi e Nello Pizza. Un tris che rappresenta non solo tre candidati, ma anche tre visioni differenti per il futuro del capoluogo irpino. Dopo anni di amministrazione guidata da Festa, poi dalla sua vice Nargi sfiduciata proprio dai sodali di Festa la città si trova oggi davanti a un passaggio cruciale.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Pizza, Nargi e Festa, per il tris di sindaci quasi 500 candidati consiglieri

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