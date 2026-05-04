Domenica 3 maggio circa seicento fedeli si sono riuniti nella chiesa cattedrale di San Martino per partecipare alla messa domenicale. L’evento è stato trasmesso in diretta su Rai1, permettendo a chi era a casa di seguire la celebrazione. La partecipazione si è svolta nel rispetto delle normative vigenti e senza incidenti segnalati. La messa si è svolta regolarmente, con il rito officiato dal sacerdote.

Circa seicento fedeli hanno preso parte alla santa messa di domenica 3 maggio nella chiesa cattedrale di San Martino. Celebrazione presieduta dall’ arcivescovo monsignor Paolo Giulietti e trasmessa in diretta su Rai Uno dalle 10,54 alle 11,48. Apprezzate, da chi ha seguito la celebrazione dalla televisione, le immagini della città dell’esterno e dell’interno della chiesa cattedrale girate tra venerdì e sabato dalla troupe diretta dal regista Gianni Epifani. Video che resta disponibile su raiplay. I presenti hanno evidenziato tra l’altro la bella illuminazione montata dalla Rai per l’occasione, con circa 30 kilowatt di fari led, che ha reso particolarmente suggestivi alcuni scorci della chiesa.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Più di seicento fedeli alla messa in Cattedrale trasmessa in diretta su Rai1

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