Domenica la Santa Messa di Rai Uno sarà trasmessa in diretta dalla Cattedrale di Cefalù

Domenica 1 marzo 2026, la Santa Messa sarà trasmessa in diretta da Rai Uno dalla Cattedrale di Cefalù. La Basilica normanna, situata nel centro della cittadina siciliana, sarà il punto focale della trasmissione televisiva, offrendo agli spettatori l’opportunità di seguire l’evento religioso direttamente dalla chiesa. La trasmissione coinvolge anche la presenza di operatori televisivi e la preparazione della struttura religiosa.

