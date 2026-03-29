E' deceduto a 73 anni il poeta e artista poliedrico, noto per le sue opere di satira, con un percorso che comprendeva anche il canto, la recitazione, la scrittura e la regia. Martedì si sono tenuti i funerali nella capitale. Era previsto partecipare alla Fiera dei Librai di Bergamo, evento al quale avrebbe preso parte prima della sua scomparsa.

IL LUTTO. Aveva 73 anni, martedì i funerali a Roma. Cantautore, attore, scrittore, regista: era atteso a Bergamo per la Fieda dei Librai. Cantautore, attore, «filosofo» per il mitico Lupo solitario di Antonio Ricci, scrittore, regista, commediante per il teatro comico, principe del sarcasmo in tv anche per il Maurizio Costanzo show, tra impegno e leggerezza Davide Riondino era tra gli artisti più poliedrici della scena italiana. Era nato a Firenze nel 1952, aveva 73 anni, ed oggi - domenica 29 marzo - a dare l’annuncio su Facebook della sua morte è stata l’amica Chiara Rapaccini, artista, illustratrice e designer. I funerali saranno celebrati martedì alle 11 a Roma, nella Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Addio a David Riondino, poeta della satira: l’omaggio della Fiera dei Librai di Bergamo

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