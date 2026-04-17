Arianna Rozzo, cantante di origini napoletane, sarà ospite della «Fiera dei Librai» a Bergamo, dopo aver partecipato a Sanremo Giovani. La cantautrice si prepara a esibirsi il 21 aprile in un concerto programmato in città. Prima dell’evento, Rozzo si è raccontata ai media, condividendo alcune curiosità sulla sua carriera e sui progetti futuri. La sua presenza è stata confermata dagli organizzatori della manifestazione.

Intervista. La cantautrice di origini partenopee si racconta prima del concerto del 21 aprile in programma nel Chiostro di Santa Marta Arianna Rozzo, classe 2002, è una cantautrice italiana nata a Caserta, ma cresciuta tra la provincia di Napoli e Bergamo. Ha esordito nel 2021 con il suo singolo «La Teoria del caos» e nel 2024 ha partecipato a Sanremo Giovani con « J’Adore », riuscendo ad arrivare anche tra i semifinalisti. Il suo stile è caratterizzato da un’unione tra pop ed elettronica, con incursioni cantautorali e dialettali, ed affonda le radici nelle origini partenopee di Arianna. Una voce giovane, ma non per questo meno grado di raccontare le sfumature dei sentimenti con una maturità tale da essere selezionata da Vevo tra le «Newcomers 2025», le promesse più interessanti dell’anno.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Da Sanremo Giovani a Bergamo, Arianna Rozzo sarà ospite della «Fiera dei Librai»

Notizie correlate

Leggi anche: Addio a David Riondino, poeta della satira: l’omaggio della Fiera dei Librai di Bergamo

Leggi anche: Da Calabresi a Pennacchi, Gad Lerner e Mazzucco. Ritorna la Fiera dei librai a Bergamo - Il programma

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Ho vinto Sanremo Giovani, ma rimango umile. Vivere da solo mi ha dato la libertà, ma devo anche pulire casa! Le bugie bianche in amore sono concesse: Niccolò Filippucci presenta Un Posto Dove Andare; Parte il Young Talents Music Competition: il vincitore della nuova categoria inediti verrà candidato a Sanremo giovani 2027; Nicolò Filippucci: Dopo la vittoria a Sanremo Giovani, sono tornato alla vita normale. Poi parla di Maria De Filippi; Principe torna dopo Sanremo giovani con Domenica tristissima. L'intervista.

Da Sanremo Giovani a Bergamo, Arianna Rozzo sarà ospite della «Fiera dei Librai»Martedì 21 aprile, Arianna Rozzo suonerà nel contesto della «Fiera dei Librai» di Bergamo al Chiostro di Santa Marta. In occasione di questo concerto, abbiamo chiacchierato con Arianna per ... ecodibergamo.it

Sanremo Junior, 24 giovani cantanti da tutto il mondo in finale all’AristonSaranno 24 i cantanti, in rappresentanza di altrettante nazioni, che parteciperanno alla finale mondiale della 17esima edizione di Sanremo Junior – il concorso internazionale per cantanti dai 6 ai 15 ... rivieratime.news

Parte la seconda edizione del concorso Young Talents Music Competition con grandi novità: il vincitore della nuova categoria inediti verrà candidato a Sanremo giovani 2027 - facebook.com facebook