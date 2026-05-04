Più angeli con le ruote per i malati di tumore | il dono dell' azienda ai volontari Ior
Un'azienda ha fornito ai volontari dell'Istituto oncologico un numero maggiore di veicoli per accompagnare i pazienti affetti da tumore. I mezzi sono destinati a persone che vivono da sole o che non sono in grado di spostarsi autonomamente, facilitando così gli spostamenti verso le strutture sanitarie nel territorio di Cesena. La donazione mira a offrire un supporto pratico a chi necessita di assistenza per le visite mediche.
Un aiuto in più per le persone sole o non autonome del territorio di Cesena che hanno bisogno di recarsi in ospedale a sottoporsi a esami o trattamenti. Nella giornata odierna Rocco De Lucia e Barbara Burioli, i coniugi titolari dell’azienda Siropack Italia Srl, specializzata in soluzioni di.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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