Più angeli con le ruote per i malati di tumore | il dono dell' azienda ai volontari Ior

Un'azienda ha fornito ai volontari dell'Istituto oncologico un numero maggiore di veicoli per accompagnare i pazienti affetti da tumore. I mezzi sono destinati a persone che vivono da sole o che non sono in grado di spostarsi autonomamente, facilitando così gli spostamenti verso le strutture sanitarie nel territorio di Cesena. La donazione mira a offrire un supporto pratico a chi necessita di assistenza per le visite mediche.