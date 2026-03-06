I volontari Ior di Cesena ' invadono' le corsie dell' ospedale Bufalini per un dono alle donne

I volontari dell'Istituto oncologico romagnolo di Cesena hanno distribuito dei doni alle donne negli ospedali e negli Hospice del territorio, coinvolgendo le corsie dell’ospedale Bufalini. Come da tradizione, in occasione della settimana dedicata alle donne, hanno portato avanti questa iniziativa con l’obiettivo di offrire un gesto di attenzione e solidarietà. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi volontari impegnati in questa attività.

Come ormai da tradizione l’Istituto oncologico romagnolo ha voluto conferire al fine settimana in cui si celebrano nel mondo le donne un significato ancor più profondo: così si è presentato con i suoi volontari praticamente in tutti gli ospedali e negli Hospice del territorio per un gesto se vogliamo piccolo, ma di grande valore simbolico. Le donne presenti in corsia sono state omaggiate di un fiore, più precisamente una gerbera: sia che si fossero recate presso la struttura da pazienti, per curarsi o sottoporsi a visite di controllo, sia che fossero operatrici sanitarie, dottoresse, ricercatrici e infermiere. Un regalo che racconta quanto... 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Camici bianchi a Foggia, il rito spartiacque per 180 futuri medici: dalla teoria alle corsie dell'ospedaleNel pomeriggio di oggi, giovedì 29 gennaio, nella Sala Turtur del Policlinico di Foggia, si è svolta la cerimonia di consegna dei camici bianchi agli... 50 pecore invadono un supermercato in Germania: il video del caos tra le corsieCirca 50 pecore entrano in un supermercato in Baviera, invadendo corsie, scaffali e casse. Aggiornamenti e contenuti dedicati a I volontari Ior di Cesena 'invadono' le.... Temi più discussi: Quindici anni di sostegno al progetto Margherita: Si Anelli rinnova la donazione allo ior; Compie 15 anni il progetto Margherita dello Ior a Ravenna; Ravenna. Si Anelli dona 2mila euro al Progetto Margherita dello IOR: quindici anni a sostegno delle donne in cura oncologica; Cattolica si stringe intorno alle donne in chemioterapia. Festa di primavera, Cattolica si stringe intorno alle donne in chemioterapiaI volontari del Punto IOR di Cattolica tornano a trovarsi per donare nuove speranze alle pazienti che affrontano l’effetto collaterale più temuto dei ... chiamamicitta.it Cattolica si stringe intorno alle donne in chemioterapiaI volontari del Punto IOR di Cattolica tornano a trovarsi per donare nuove speranze alle pazienti che affrontano l’effetto collaterale più temuto dei trattamenti oncologici. È in arrivo, infatti, pres ... newsrimini.it Bruna da #Cesena; Emanuela da #Faenza; Luisa da #Riccione; Sara da Villa Verucchio; Laura da #Forlì; e Florianna da #Ravenna. Una squadra di volontarie DONNA per ricordarvi che il weekend dell'8 marzo è sempre più vicino! Ci troverete a partire gi - facebook.com facebook