Demolizioni a Roma | il piano Hine trasforma spazi verdi in lusso

A Roma si stanno portando avanti lavori di demolizione che interessano diverse aree della città, con l’obiettivo di sostituire spazi verdi e strutture esistenti con nuove costruzioni di lusso. Il piano Hine coinvolge interventi che modificano il paesaggio urbano, portando a una riqualificazione di alcuni quartieri e alla creazione di nuove aree residenziali. La città si prepara a cambiare volto con interventi di questa portata.

La capitale si trova al centro di un processo di trasformazione urbana che ridefinisce il volto della città attraverso un'intensa attività di demolizioni e ricostruzioni. Un progetto di mappatura partecipata, nato dalla collaborazione tra e CORRECTIV.Europe, invita i cittadini a segnalare i cantieri e le opere di abbattimento che stanno cambiando il tessuto urbano. L'iniziativa mira a tracciare non solo le opere pubbliche, ma anche quelle private, spesso guidate da fondi di investimento internazionali come il caso del fondo americano Hines. Il fenomeno non si limita alla semplice riqualificazione di piazze o reti di trasporto, ma tocca il cuore del patrimonio immobiliare, pubblico e privato. 🔗 Leggi su Ameve.eu Poste trasforma gli spazi e la città con il nuovo co-working a CaltanissettaCALTANISSETTA (ITALPRESS) – Caltanissetta diventa la nuova frontiera dell'innovazione lavorativa grazie all'apertura dello spazio di co-working... KilometroVerdeParma: spazi verdi urbani, una strategia possibile e necessaria«La città non può essere stravolta dal punto di vista urbanistico, ma può essere ripensata con intelligenza». Approfondimenti e contenuti su Demolizioni a Roma: il piano Hine... Temi più discussi: Rigenerazione urbana, speculazione e palazzi da abbattere. Compila l'atlante delle demolizioni con le tue segnalazioni; Ex Caserma Artale, demoliti i primi fabbricati dove verrà realizzato il parcheggio multipiano; Avviate le demolizioni per il parcheggio multipiano in via Derna; Catanzaro, avviata la demolizione dell'edificio pericolante su via Carlo V. Rigenerazione urbana, speculazione e palazzi da abbattere. Compila l'atlante delle demolizioni con le tue segnalazioniRoma cambia volto tra demolizioni e trasformazioni urbane. Aiutaci a mappare i cantieri: partecipa al progetto di RomaToday con CORRECTIV.Europe. Segnala qui i palazzi che spariscono ... romatoday.it L'ex teatro dimenticato che inquina un parco di Roma est sarà demolito: Serviranno 500mila euroMunicipio V e Comune di Roma lavorano a un intervento su modello di quello in corso all'ex Tendastrisce: Presto un'ordinanza del sindaco Gualtieri ... romatoday.it Demolizioni immobili abusivi, Legambiente: “I fondi non bastano, servono 5 milioni” #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook