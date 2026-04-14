Pistoia | Bottegone si trasforma in smart city con nuovi spazi verdi

A Bottegone, frazione di Pistoia, sono stati approvati interventi che riguardano la riqualificazione delle periferie, la gestione dei beni storici e la mobilità. Il Consiglio comunale ha dato il via libera a una serie di progetti strutturali destinati a migliorare l’uso degli spazi pubblici e l’organizzazione urbana. Le decisioni riguardano anche l’implementazione di nuovi spazi verdi e la valorizzazione del territorio locale.

Il Consiglio comunale di Pistoia ha dato il via libera a una serie di interventi strutturali che toccano la gestione del territorio, l’urbanistica e la mobilità, approvando delibere che spaziano dalla riqualificazione delle periferie alla gestione dei beni storici. Le decisioni prese durante l’ultima seduta ordinaria delineano un piano di trasformazione che incide direttamente sulla vivibilità dei quartieri e sull’efficienza dei servizi comunali, senza gravare sulle casse dei contribuenti per quanto riguarda i fondi destinati alle aree verdi. Rigenerazione urbana e resilienza ambientale nel quartiere di Bottegone. Un passaggio decisivo per il futuro di Bottegone è avvenuto con l’approvazione all’unanimità del Programma straordinario per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pistoia: Bottegone si trasforma in smart city con nuovi spazi verdi Borgo Lollove si trasforma: 2,5 milioni per una smart city storicaUn investimento di 2,5 milioni di euro cambierà il volto di Lollove, nel cuore del territorio nuorese. Demolizioni a Roma: il piano Hine trasforma spazi verdi in lussoLa capitale si trova al centro di un processo di trasformazione urbana che ridefinisce il volto della città attraverso un'intensa attività di...