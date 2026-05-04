A Pistoia, il 60% dei residenti si dichiara insoddisfatto del centro storico. Tra le aree che i cittadini desiderano recuperare subito ci sono spazi pubblici e zone commerciali. Si discute anche di come il calo del commercio locale possa influenzare le preferenze di voto alle prossime elezioni. La questione della riqualificazione urbana e delle attività commerciali resta al centro del dibattito pubblico.

? Cosa scoprirai Quali sono le aree immobiliari che i cittadini vogliono recuperare subito?. Come influenzerà il declino del commercio il voto alle prossime elezioni?. Perché la gestione della ZTL e dei parcheggi divide la città?. Cosa propongono i candidati per salvare le botteghe storiche del centro?.? In Breve 70% degli intervistati lamenta il declino delle attività commerciali nel centro.. 44% dei cittadini segnala problemi di mobilità e mancato rispetto ZTL.. 57% dei rispondenti chiede maggiore sicurezza e ordine nelle aree centrali.. 71% dei cittadini punta al recupero urgente dell'ex Ospedale del Ceppo.. Il 60% dei cittadini intervistati esprime insoddisfazione per lo stato attuale del centro storico di Pistoia, secondo i dati dell’Associazione culturale Solo Riformisti raccolti in vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pistoia: il 60% dei cittadini è insoddisfatto del centro storico

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