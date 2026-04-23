Uno studio condotto da Gallup rivela che l’88% dei lavoratori in Europa si sente insoddisfatto o disimpegnato nel proprio lavoro. I dati mostrano una percentuale molto alta di persone che non trovano soddisfazione nel loro impiego, evidenziando una crisi del benessere tra i lavoratori del continente. La ricerca si concentra sulle percezioni e le emozioni di chi svolge un’attività lavorativa in vari paesi europei.

? Cosa sapere L'88% dei lavoratori europei manifesta insoddisfazione o disimpegno secondo i dati Gallup.. Il calo della partecipazione globale causa perdite di produttività per 10 trilioni di dollari.. A Bari, il 23 aprile 2026, l’Hotel The Nicolaus ospita un incontro strategico organizzato da Zeta Service e Satispay per affrontare la crisi del benessere lavorativo, mentre i dati Gallup evidenziano come l’88% della forza lavoro europea viva una condizione di insoddisfazione o disimpegno. Il divario tra le promesse di cura avanzate dalle aziende e la realtà quotidiana dei dipendenti sta delineando un fenomeno noto come carewashing, ovvero una narrazione aziendale che non trova riscontro nelle esperienze concrete dei lavoratori.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crisi del benessere: l’88% dei lavoratori UE è insoddisfatto

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