Gate 5.0 Pmi agroalimentari e tecnologiche | 1,97 mln per progetti di innovazione collaborativa

È stata annunciata l’apertura dell’Open Call del progetto Gate 5.0, dedicato alle piccole e medie imprese del settore agroalimentare e tecnologico. La selezione riguarda progetti di innovazione collaborativa e prevede un finanziamento di 1,97 milioni di euro. L’obiettivo è promuovere transizioni verdi e digitali attraverso iniziative congiunte tra aziende e partner del progetto.

È aperta l’ Open Call del progetto GATE5.0 – Green and Digital Transitions for a Sustainable European Agrifood Ecosystem, iniziativa europea che sostiene la trasformazione verde e digitale della filiera agroalimentare, favorendo la collaborazione tra imprese del settore agrifood e aziende tecnologiche. Il bando mette a disposizione circa 1,97 milioni di euro per sostenere lo sviluppo di progetti di innovazione collaborativa capaci di introdurre tecnologie avanzate e modelli sostenibili lungo la catena del valore agroalimentare. L’iniziativa è rivolta a PMI e startup innovative attive nel settore agroalimentare o nello sviluppo di tecnologie digitali applicate all’agricoltura e all’industria alimentare. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Leggi anche: GATE5.0: aperta la Open Call europea per progetti innovativi tra PMI agroalimentari e tecnologiche Leggi anche: Eurostars, sfida per Pmi innovative: contributi ai progetti di ricerca