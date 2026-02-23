Hiljemark critica la squadra dopo la partita contro la Fiorentina, attribuendo le sue parole alla paura vista nel primo tempo. Ha osservato che i giocatori hanno mostrato insicurezza e poca fiducia, influenzando il risultato finale. La squadra ha faticato a trovare il ritmo e a esprimersi al meglio, come dimostra il gol subito nel secondo tempo. Questa analisi si inserisce nel contesto di una stagione complicata per il Pisa.

Kilicsoy Cagliari, il riscatto si avvicina: il turco sempre più vicino alla permanenza in rossoblù! I dettagli Como, torna di moda un giocatore per i lariani! Fabregas pronto a valorizzare un altro giovane giocatore? Thiaw ha già stregato Newcastle e Premier League: tre top club sulle tracce dell’ex Milan! Il prezzo del difensore e dove potrebbe trasferirsi in estate Pisa, Hiljemark nel post partita: «Ho visto una squadra che nel primo tempo ha giocato con tanta paura e sono arrabbiato» Fiorentina, Vanoli nel post gara: «Sapevamo che fosse una partita importantissima, 3 punti che ne valgono 6 o addirittura 9» Conferenza stampa Knutsen alla vigilia di Inter Bodo Glimt: «Campo sintetico? Quelli del City non lo hanno neanche nominato. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Pisa, Hiljemark nel post gara: «Ci sono tante cose positive, e dobbiamo proseguire su questa squadra»Hiljemark ha commentato il risultato della partita tra Pisa e Milan, spiegando che ci sono molte cose da migliorare ma anche aspetti positivi da valorizzare.

Pisa, Hiljemark nel pre partita: «Sono molto contento di essere qua, oggi deve essere una partita bella»Alex Hiljemark ha dichiarato prima della partita di essere felice di tornare a giocare con il Pisa.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti discussi: Pisa, Hiljemark: Dormita nei due gol presi. Abbiamo qualità, sulla salvezza...; Primo tempo con poca qualità. Poi meglio; Pisa, Hiljemark: Non faccio calcoli, a Firenze per combattere; Pisa-Milan, Hiljemark: Una partita perfetta, peccato per le due distrazioni.

Pisa, Hiljemark: Primo tempo con tanta paura. In Serie A devi giocare con la testa leggeraLa sconfitta per 1-0 nel derby contro la Fiorentina, firmata dal gol di Kean al 13’, lascia il Pisa ultimo in classifica a quota 15 punti, insieme. tuttomercatoweb.com

Hiljemark amaro: Troppa paura. Abbiamo giocato solo il secondo tempoOscar Hiljemark, allenatore del Pisa sconfitto a Firenze con la Fiorentina, ha parlato così a DAZN dopo il match: Nel primo tempo abbiamo giocato con molta paura, nel secondo ... firenzeviola.it

Formazioni ufficiali Fiorentina Pisa Le scelte di Vanoli e Hiljemark - facebook.com facebook

Hiljemark come Siemieniec: parole forti alla vigilia di Fiorentina-Pisa. Spavalderia o strategia Analisi e peso del derby per la classifica x.com