Nell’estrema destra polacca è spuntato un nuovo partito che ha un nome di Guerre stellari

Un nuovo partito di estrema destra in Polonia ha preso il nome di un celebre film di fantascienza, sfruttando una finta fusione per assorbirne un altro con un nome simile. La mossa ha causato confusione tra gli elettori e ha rafforzato la presenza di formazioni con riferimenti alla cultura pop nel panorama politico. La strategia ha attirato l’attenzione di analisti e oppositori, che denunciano una manovra di marketing politico. La questione continua a suscitare dibattiti tra gli osservatori.

La sentenza non è ancora stata eseguita, ma una possibile esclusione dal registro significherebbe che Nuova speranza non potrebbe partecipare alle prossime elezioni. Nuova speranza aveva fatto ricorso, ma in attesa del responso aveva deciso di prendere contromisure e mettersi al riparo dalla possibile esclusione. In altre parole: il vecchio partito ha usato un trucco per poter aggirare la possibile esclusione, creando un nuovo partito e poi attuando una fusione che però è soltanto una formalità. La nascita di L’Impero colpisce ancora non è solo una storia buffa in Polonia. Nuova speranza era infatti uno dei due partiti che formavano Confederazione Libertà e Indipendenza (l’altro si chiama Movimento Nazionale), un’alleanza con idee ancora più estreme del partito di estrema destra Diritto e Giustizia che fu al governo dal 2015 al 2023, e che ora è all’opposizione. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Guerre (ibride) stellari. Così Mosca ha intercettato i satelliti europeiLa Russia avrebbe intercettato le comunicazioni di una dozzina di satelliti europei, secondo alcuni funzionari della sicurezza sentiti dal Financial Times.

Bonelli: Formazione di Vannacci é di estrema estrema destra xenofoba, Meloni che fa? – Il videoQuesta mattina a Montecitorio, Angelo Bonelli di Avs ha commentato la formazione di Vannacci, definendola di estrema destra xenofoba.

