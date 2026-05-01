Il presidente del Pisa ha commentato la sconfitta per 2-1 contro il Lecce alla Cetilar Arena, affermando che la squadra non è ancora pronta per la Serie A. La stagione si è conclusa con la retrocessione del club in Serie B, un risultato che riflette le difficoltà affrontate durante il campionato. Le dichiarazioni sono arrivate subito dopo la fine della partita, in un momento di analisi sulla situazione del team.

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© Calcionews24.com - Pisa, Giovanni Corrado dopo la retrocessione: «Purtroppo non siamo una squadra da Serie A!»

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