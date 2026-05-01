Dopo la sconfitta contro il Lecce, che ha portato alla retrocessione in Serie B, il direttore generale del Pisa ha tenuto una conferenza stampa in cui ha dichiarato di aver sottostimato la forza della Serie A. Durante l'incontro ha analizzato la stagione e ha affermato che il futuro della squadra è rassicurante e che il club può guardare con fiducia alla prossima annata. La discussione si è protratta a lungo, con diverse considerazioni sulla gestione e sulla rosa.

Pisa, 1 maggio 2026 – Una conferenza lunga, ricca di analisi, quella del direttore generale del Pisa, Giovanni Corrado, al termine della sconfitta contro il Lecce, che ha sancito la retrocessione in Serie B dei nerazzurri. “Non è retrocessa una squadra di A, ma una neopromossa dalla B che ha dimostrato di non essere ancora da A” tra le frasi cardine. Mentre, sul futuro: “Vedremo, insostituibili sono il pallone, una squadra e il proprietario. I restanti sono tutti interscambiabili. Ma Pisa può stare serena ”. IL COMMENTO ALLA STAGIONE - “Non è una giornata che ci rende felici. È arrivato un verdetto che aspettavamo purtroppo da qualche settimana.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Corrado: "Abbiamo sottostimato la Serie A. Futuro? Pisa può stare serena"

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