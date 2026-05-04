Pisa Antiqua

Sabato 9 e domenica 10 maggio si terrà a Pisa l’evento “Pisa Antiqua”, che coincide con la Festa della Mamma. Durante il fine settimana, numerose bancarelle saranno allestite nei principali luoghi storici e suggestivi della città. L’iniziativa prevede la presenza di espositori che proporranno vari prodotti, creando un mercato diffuso nel centro di Pisa. La manifestazione si svolge in un periodo di grande afflusso di visitatori e cittadini.

Sabato 9 e domenica 10 maggio, in concomitanza con la Festa della Mamma, torna “” con un’edizione ancora più ricca di bancarelle allestite nei luoghi più suggestivi di Pisa.A circa 100 metri da Piazza dei Miracoli si troverà l’artigianato artistico, distribuito tra via Santa Maria e.🔗 Leggi su Pisatoday.it Xican - Flor Antigua (Official Video) Notizie correlate Antiqua PisaIl weekend del 7 e 8 marzo segna il ritorno di un appuntamento imperdibile per collezionisti e amanti del vintage: , organizzato dall'associazione AS. Leggi anche: Voxonus a Settimo Torinese per Antiqua Una raccolta di contenuti ‘Antiqua’ in largo Shelley e Boboli Mercato più grande con Bagni CreaA distanza di otto mesi dall’ultima edizione, domenica dalle 9 alle 19 Largo Shelley e viale Boboli ospiteranno di nuovo i banchetti di Antiqua, il tradizionale mercato di oggetti di antiquariato, ... lanazione.it Torna Antiqua. Le domeniche con il mercatinoSettembre, Largo Shelley e Via Italia e viale Boboli. L’appuntamento sarà poi ripetuto ogni prima domenica del mese con l’unica eccezione del mese di agosto. Le date successive saranno: 6 aprile, 5 ... lanazione.it