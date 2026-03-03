Antiqua Pisa

Il fine settimana del 7 e 8 marzo vede il ritorno di Antiqua Pisa, l’evento dedicato a collezionisti e appassionati di vintage. L’iniziativa è organizzata dall’associazione AS e si svolge nella città toscana, attirando appassionati da diverse zone. Durante le due giornate, saranno esposti pezzi rari e oggetti d’epoca, offrendo un’occasione per scoprire e acquistare articoli di epoche passate.

Il weekend del 7 e 8 marzo segna il ritorno di un appuntamento imperdibile per collezionisti e amanti del vintage:, organizzato dall'associazione AS.AM. La manifestazione si ripresenta con un'edizione ancora più ricca, pronta a invadere le strade più suggestive del centro storico.