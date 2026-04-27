Voxonus a Settimo Torinese per Antiqua

Il 7 maggio a Settimo Torinese si svolgerà ancora una volta Antiqua 2026, con un concerto organizzato da Voxonus - Accademia del Ricercare. L’evento si terrà alle 21.15 nella Chiesa di Santa Croce in piazza San Pietro in Vincoli e vedrà l’esecuzione di un programma dedicato a compositori del passato. La serata proporrà i “Concerti a cinque per due oboi e orchestra d’archi” di Tommaso Albinoni, nato nel 1671 e morto nel 1750.

Antiqua 2026 il 7 maggio sarà ancora a Settimo Torinese. Voxonus - Accademia del Ricercare, alle 21.15, presso la Chiesa di Santa Croce di piazza San Pietro in Vincoli, proporrà: “Tommaso Albinoni (1671-1750) - Concerti a cinque per due oboi e orchestra d’archi”. La proficua sinergia con Settimo.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Antiqua torna a Settimo Torinese con VivaldiAntiqua 2026 torna a Settimo Torinese per il quarto appuntamento della stagione intitolata “Dove il tempo si fa musica e la memoria diventa emozione”. Antiqua a Settimo Torinese con Vivaldi: la rassegnaAntiqua 2026 torna a Settimo Torinese (To) per il quarto appuntamento della stagione intitolata “Dove il tempo si fa musica e la memoria diventa... Tutti gli aggiornamenti SETTIMO TORINESE – Container trasformati in abitazioni nel campo nomadi: 5 denunceA Settimo Torinese, i Carabinieri della locale Tenenza, hanno denunciato 5 persone per costruzione abusiva. Avevano trasformato dei container in ... obiettivonews.it Case abusive nel campo nomadi, cinque denunciati a Settimo TorineseCinque persone denunciate, due container trasformati in case e un intervento che riaccende il tema dell’abusivismo nei campi nomadi del Torinese. È il bilancio dell’operazione condotta dai carabinieri ... giornalelavoce.it