Nel 2027, Pirelli presenta un progetto che coinvolge l’India e il lavoro di due generazioni di fotografi. La figlia di un noto artista ha deciso di portare avanti l’eredità del padre, lasciando un segno distintivo nel progetto. La collaborazione tra le due firme si traduce in una nuova direzione creativa per il marchio, che mira a rinnovare il suo approccio visivo attraverso questa doppia interpretazione.

? Cosa scoprirai Come potrà Avani Rai completare l'opera incompiuta del padre?. Cosa cambierà nel modello creativo di Pirelli con questa doppia firma?. Perché la collaborazione tra Sundsbø e Rai è considerata una sfida inedita?. Come influenzerà questo tributo il futuro dei progetti artistici di Pirelli?.? In Breve Sølve Sundsbø collabora con Avani Rai per completare gli scatti preparati da Raghu Rai.. Il progetto unisce la visione contemporanea di Sundsbø all'eredità artistica della famiglia Rai.. La collaborazione tra due autori segna un'evoluzione strategica per il modello The Cal.. Il risultato finale della sinergia tra i fotografi sarà svelato tra alcuni mesi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pirelli 2027: l’India tra l’eredità di Raghu Rai e la figlia Avani

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