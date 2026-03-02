Pirelli dal 2027 in MotoGP Misani | Porteremo la nostra struttura industriale

Dal 2027, Pirelli sarà il fornitore unico di pneumatici per la MotoGP, confermando la sua presenza già avviata nelle categorie Superbike e altre discipline del Motomondiale. La società ha annunciato che porterà la sua struttura industriale per supportare questa nuova collaborazione, che si aggiunge a un impegno già consolidato nel mondo delle corse su strada.

Dal 2027 Pirelli sarà fornitore unico della MotoGP, subentrando a Michelin nella classe regina del Motomondiale. È un passaggio che completa un percorso già strutturato: dal 2004 l’azienda è fornitore unico del World Superbike, mentre dal 2024 è entrata anche in Moto2, Moto3 e MotoE. Con la MotoGP, Pirelli coprirà l'intero panorama del motociclismo mondiale ai massimi livelli. Interrogato durante un incontro con la stampa sui vantaggi dell’operazione, Piero Misani — Chief Technical Officer di Pirelli, responsabile della ricerca e sviluppo e dell’intero processo tecnologico che porta un pneumatico dall’idea alla produzione — ha inquadrato il tema non soltanto dal punto di vista della performance, ma anche da quello industriale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

