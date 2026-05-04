Il Calendario Pirelli 2027 è stato presentato in India, segnando un cambiamento rispetto alle edizioni precedenti. Per questa raccolta fotografica, sono stati scelti due fotografi che hanno catturato immagini della stessa regione da punti di vista diversi. La scelta di ambientare il calendario in India rappresenta una novità nel suo più di mezzo secolo di storia, con una narrazione visiva che invita a osservare il paese da prospettive differenti.

Milano – Il Calendario Pirelli sceglie l'India per il suo 2027, e nel farlo attraversa una soglia che The Cal non aveva mai varcato in più di mezzo secolo: due fotografi, due sguardi, una sola geografia interrogata da angolazioni opposte. Al norvegese Sølve Sundsbø, già firma del Calendario 2026, si affianca Raghu Rai, maestro indiano la cui scomparsa recente ha lasciato un silenzio fra chi lo aveva conosciuto e frequentato come un totem vivente. Negli ultimi tre mesi della sua vita Rai aveva cesellato una sequenza di immagini concepita per Pirelli, una mappa intima dell'India come la vedeva lui, con l'obiettivo puntato verso le proprie radici.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Calendario Pirelli 2027 in India: un Paese, due sguardi, nessuna immagine da cartolina

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