San Patrizio Il Cervellone film e letture | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Stasera a Bergamo e provincia ci sono diverse attività in programma. Al Cinema, sarà proiettato il film “Il quieto vivere” e seguirà un incontro con il regista Gianluca Matarrese. Inoltre, si svolgeranno eventi dedicati a San Patrizio e alle letture, tra cui un appuntamento intitolato “Il Cervellone”. Gli eventi sono rivolti a un pubblico di diverse età e interessi.

La proiezione del film “Il quieto vivere” e l’incontro con il regista Gianluca Matarrese al Cinema Conca Verde, la visione del film “Barry Lyndon” (in lingua originale) al Cinema del Borgo in occasione del 50esimo dalla sua uscita, danze e musiche irlandesi per celebrare San Patrizio a Treviglio, il gruppo di lettura ad Alzano Lombardo e a Treviglio, “Il Cervellone” al Daste Bergamo e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di martedì 17 marzo. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Oggi alle 16.45 alla Biblioteca Pelandi a Bergamo si terrà l’iniziativa “È tempo di Primavera”, a cura di Alessandra Giolo musicoterapeuta e violinista ed Ursula Grüner pedagogista ed educatrice. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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