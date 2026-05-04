? Cosa scoprirai Come aiuterà il concerto di Pippo Pollina i progetti di Spazio Autismo?. Dove si può vedere il film Eyes Wide Shut stasera a Bergamo?. Chi parteciperà alle sessioni di gioco di ruolo alla Biblioteca Caversazzi?. Quali eventi sportivi e religiosi animeranno la festa di Paderno?.? In Breve Cinema Conca Verde proietta Eyes wide shut alle 20:30 con Nicole Kidman e Tom Cruise.. Gruppo di lettura a Treviglio presso Spazio Hub alle 17:30 su Vargas Llosa.. Accademia Carrara espone Mazzo Colleoni con 74 carte storiche della collezione locale.. Festa di Paderno prevede torneo pallavolo Oldies but goodies 2 e calcio domenica 10.. Pippo Pollina porta la sua musica al Teatro Sociale di Bergamo stasera alle 21:00 per un concerto benefico che sosterrà l’associazione Spazio Autismo Aps.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pippo Pollina a Bergamo: musica e solidarietà per Spazio Autismo

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