Recenti test europei condotti a Pontedera hanno analizzato come le piogge urbane, mescolandosi con le sostanze inquinanti generate dal traffico, possano influenzare i corsi d'acqua locali. Le analisi hanno rilevato che le acque di deflusso portano con sé vari contaminanti provenienti dalle superfici delle città, mettendo a rischio gli ecosistemi acquatici nelle zone circostanti.

PONTEDERA – Quando la pioggia lava le strade, i tetti e le superfici delle nostre città, trascina con sé un carico invisibile ma estremamente pesante per gli ecosistemi acquatici. È la fotografia scattata da una vasta indagine continentale, sviluppata all’interno del progetto europeo D4RunOff, i cui risultati sono stati diffusi sulle pagine della nota rivista specializzata Water Research. Un’analisi organica che ha toccato da vicino anche la Toscana, vedendo la partecipazione di Acque, la società che gestisce il servizio idrico nel Basso Valdarno, con un caso-studio focalizzato sulla città di Pontedera. L’obiettivo degli scienziati è stato quello di campionare e analizzare le acque di ruscellamento in diverse aree urbane d’Europa, per mappare con esattezza le sostanze che finiscono nell’ambiente a seguito delle precipitazioni.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Piogge urbane e inquinamento da traffico: i test europei a Pontedera svelano i rischi per i fiumi

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