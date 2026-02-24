Inquinamento di fiumi laghi e torrenti bergamaschi | in cinque anni oltre 400 segnalazioni all’Arpa

L’aumento delle segnalazioni di inquinamento nei corsi d’acqua bergamaschi deriva dalla crescente preoccupazione dei cittadini per la qualità delle acque. In cinque anni, sono state inviate oltre 400 denunce, molte delle quali riguardano scarichi abusivi e sversamenti sospetti. Il dipartimento di Arpa Lombardia, guidato da Maria Teresa Cazzaniga, riceve quotidianamente chiamate che puntano il dito contro fonti di inquinamento diffuse nella regione. Le autorità monitorano attentamente queste segnalazioni, che continuano a crescere nel tempo.

Per il dipartimento di Bergamo di Arpa Lombardia, guidato da Maria Teresa Cazzaniga, le segnalazioni di inquinamento nei corpi idrici superficiali rappresentano una quota rilevante delle emergenze ambientali: poco più della metà di quelle complessivamente gestite. Nel periodo 2020-2025 il dipartimento ha ricevuto poco più di 400 segnalazioni, in larga parte trasmesse attraverso la Sala Operativa della Protezione Civile di Regione Lombardia. Di queste, 217 riguardano fenomeni di inquinamento delle acque superficiali, un dato in linea con l’andamento regionale. Il grafico elaborato sui dati disponibili evidenzia come la tipologia più frequente sia la presenza di schiume nei corsi d’acqua. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

