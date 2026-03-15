Nella giornata di domenica, nell’Alessandrino, le piogge intense delle ultime ore hanno provocato lo straripamento di alcuni fiumi, frane in diverse zone e la chiusura di alcune strade. La situazione ha creato disagi in vari punti della regione, con interventi di soccorso e interventi di emergenza da parte delle autorità locali. Nessuna persona è rimasta coinvolta in incidenti gravi.

Una domenica di allerta nell’Alessandrino, dove le piogge intense delle ultime ore hanno scatenato un quadro di criticità diffuso. La Protezione civile è sul campo a gestire frane e interruzioni viarie causate dal maltempo che ha colpito la provincia. L’acqua ha già fatto danni visibili: il fiume Bormida è straripato ad Acqui Terme nella zona di Archi, restando confinato nelle aree golenali e nell’alveo principale. Più a nord, l’Erro ha invaso le strade in località Schiappato di Ponzone, al confine tra l’Alto Acquese e il Savonese. Il fronte idrologico sotto pressione. Nel Tortonese, lo Scrivia a Castelnuovo mostra una portata ingrossata, conseguenza diretta della forte perturbazione che sta investendo la Liguria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piogge estreme: fiumi straripano, frane e strade chiuse

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