Un artista ha deciso di reinterpretare il classico Pinocchio creando un’opera che si inserisce nel panorama dell’arte contemporanea. Secondo l’autore, questa versione rappresenta una riflessione visiva su temi come la disobbedienza, l’errore e la redenzione. La sua interpretazione si distingue per l’approccio originale, che mette in discussione i modi tradizionali di rappresentare il personaggio e il suo significato.

Fernando Mangone: “Il mio Pinocchio è una riflessione visiva sulla disobbedienza, sull’errore e sulla possibilità di redenzione. È energia in movimento, inquieta e ribelle”. È la forza visionaria e senza tempo della grande letteratura italiana a trasformarsi in linguaggio artistico contemporaneo nella nuova edizione de Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi, pubblicata da EDUP – Edizioni dell’Università Popolare, all’interno della collana “ Gli Immortali “, con le illustrazioni del Maestro Fernando Mangone. Un progetto editoriale che si colloca nel solco della rilettura dei grandi classici, ma che supera la dimensione tradizionale dell’edizione illustrata per approdare a un’opera d’arte autonoma, in cui testo e immagine non si limitano a convivere, ma si intrecciano in un dialogo profondo, paritario e continuo.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Pinocchio di Mangone: il classico diventa arte contemporanea

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