Il Pittore Fernando Mangone celebra l’8 marzo | Oggi il Tuffatore di Paestum diventa Tuffatrice

Oggi, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, il pittore campano Fernando Mangone realizza un’opera straordinaria che trasforma uno dei simboli più iconici dell’arte antica mediterranea: il celebre Tuffatore di Paestum diventa Tuffatrice. Con questa scelta, l’artista celebra il coraggio, la forza e la determinazione delle donne, creando un ponte tra il passato e le sfide contemporanee. La tela rappresenta molto più di una semplice reinterpretazione iconografica. Il salto della Tuffatrice diventa metafora della libertà, della resilienza e del contributo insostituibile delle donne nella società, nella cultura e nella storia dell’umanità. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

