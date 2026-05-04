Pino Daniele tribute | le sue canzoni più amate rivivranno sul palco del Miles jazz club

Al Miles jazz club si terrà una serata dedicata a Pino Daniele, artista noto per aver unito musica napoletana, jazz, funk e soul. Durante l’evento saranno eseguite alcune delle sue canzoni più amate, rivivendo l’atmosfera della sua musica. La serata vuole celebrare l’eredità artistica di Daniele, con un focus sulla sua capacità di mescolare generi differenti e di creare uno stile unico.

Una serata speciale dedicata all’anima blues e mediterranea di Pino Daniele, artista unico capace di fondere tradizione napoletana, jazz, funk e soul in uno stile inconfondibile.Le sue canzoni più amate rivivranno sul palco del Miles Jazz Club in una veste raffinata e coinvolgente, tra groove.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Pino Daniele tribute in jazz al Miles Davis: sul palco il Benny Amoroso quartetSerata speciale al Miles Davis jazz club, dedicata a uno dei più grandi artisti della musica italiana: Pino Daniele. Lucio Dalla tribute al Miles Davis jazz club: sul palco Vito De CanzioUna serata speciale dedicata a Lucio Dalla, poeta e innovatore della musica italiana, capace di emozionare con parole e melodie senza tempo. Aggiornamenti e contenuti dedicati Pino Daniele, un racconto con «Profilo basso»Tra gli ormai tanti libri su Pino Daniele quello di Roberto Giangrande, che in fondo è (anche) un libro su Pino Daniele, spicca per pudore: il pudore che non gli fa mettere il nome ... ilmattino.it Pino Daniele Day, il concerto a Napoli: emozioni e polemiche in piazzaGigantografie che incorniciano il grande palco, il suo volto in bianco e nero con un accenno di sorriso, e proiezioni sulle pareti della sua piazza, che prova a riscaldarsi in una serata quasi ... napoli.repubblica.it