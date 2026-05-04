Un giovane di 20 anni è stato arrestato a Pietra Ligure dopo aver aggredito passanti e agenti di polizia. In precedenza, era riuscito a fuggire dai domiciliari e si trovava a piede libero prima dell’arresto. L’aggressione è avvenuta nei pressi del molo, coinvolgendo diverse persone che sono state ferite. Le forze dell’ordine stanno ancora investigando sulle motivazioni dietro l’episodio e sui modi con cui il giovane ha evitato le restrizioni.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il ventenne a fuggire dai domiciliari?. Cosa ha spinto il giovane ad aggredire i passanti al molo?. Perché gli agenti hanno dovuto usare lo spray al peperoncino?. Chi dovrà gestire ora il fascicolo aperto dalla Procura di Savona?.? In Breve Soggetto classe 2006 evaso dai domiciliari imposti dal Tribunale di Milano.. Inseguimento iniziato alle ore 10:00 tra i vicoli del centro storico.. Agenti hanno usato spray Oleoresinum Caspicum sul lungomare Bado per immobilizzarlo.. Procura di Savona ha aperto fascicolo per resistenza a pubblico ufficiale.. Sabato 2 maggio 2026, un ventenne marocchino residente nel Lecchese è stato arrestato a Pietra Ligure dopo aver evaso i domiciliari e aggredito passanti e forze dell’ordine con il volto sanguinante.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pietra Ligure, arrestato il ventenne che ha aggredito passanti e agenti

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