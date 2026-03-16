A Pietra Ligure un uomo di 54 anni è stato arrestato con l'accusa di aver minacciato e ricattato un ultrasettantenne, chiedendo 15mila euro tramite lettere anonime. L'indagine ha portato al suo fermo, dopo che le forze dell'ordine hanno raccolto elementi sufficienti a dimostrare le sue responsabilità. L'uomo, incensurato, si trova ora a disposizione delle autorità competenti.

Eseguito un arresto per atti persecutori ed estorsione a Pietra Ligure, in provincia di Savona. Un uomo di cinquantaquattro anni, italiano e incensurato, è stato fermato in flagranza di reato dopo aver tentato di appropriarsi di 15.000 euro richiesti a un ultrasettantenne tramite lettere anonime e minacce. Le indagini e la ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio nel luglio scorso, quando la vittima, un uomo di oltre settant’anni, ha iniziato a ricevere lettere anonime dal contenuto personale e intimidatorio. Le missive, indirizzate anche alla moglie dell’anziano, hanno assunto toni sempre più minacciosi, fino a sfociare in una vera e propria richiesta estorsiva di 15. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Pietra Ligure, uomo ricattato con lettere anonime: chiesti 15mila euro, arrestato 54enne incensurato

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