Un folle sabato sera in centro | le riprese della videosorveglianza per incastrare la baby gang che ha aggredito i passanti

Sabato sera, un gruppo di minorenni ha aggredito diversi passanti nel centro storico, causando scontri e paura tra i cittadini. La polizia ha subito avviato le indagini, monitorando le telecamere di sicurezza per identificare i responsabili. Le immagini delle telecamere potrebbero aiutare a chiarire come si sono svolti gli episodi e a fermare i ragazzi coinvolti.

Testimonianze raccolte parlano di schiaffi, spinte e attacchi improvvisi alle spalle a persone di ogni età e sesso, compresi passanti che camminavano tranquillamente tra i negozi e i locali della zona. I protagonisti, una decina o più adolescenti, avrebbero agito in branco per circa due ore prima di disperdersi. Questa mattina alcuni cittadini, vittime o testimoni di quanto accaduto, si sono presentati presso gli uffici delle forze dell’ordine per formalizzare la loro denuncia. Le descrizioni parlano di aggressioni alle spalle, colpi improvvisi e una sensazione di insicurezza diffusa tra chi ha assistito o subito gli episodi.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Durante la trasmissione di questa mattina, Claudia Conte ha fatto una gaffe parlando di giovani e comportamenti violenti.

