Sant’Antimo picchia la moglie e si barrica in casa | 54enne arrestato

A Sant’Antimo, nella serata di ieri, un uomo di 54 anni è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Secondo quanto riferito, ha aggredito la moglie all’interno della loro abitazione e si è poi barricato in casa. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto dell’uomo.

Paura nella serata di ieri, venerdì 27 febbraio, a Sant'Antimo, dove un uomo di 54 anni è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dopo aver aggredito brutalmente la moglie all'interno della loro abitazione. Erano quasi le 21 quando alla caserma dei Carabinieri della Tenenza di Sant'Antimo è arrivata una richiesta anonima di aiuto. In pochi minuti una pattuglia ha raggiunto l'appartamento segnalato. All'arrivo dei militari, l'uomo non era in casa. Nell'abitazione, danneggiata e in disordine, è stata trovata la moglie, coetanea del 54enne, con evidenti segni di percosse: lividi al collo, volto gonfio, labbra sanguinanti e ferite sulla schiena.

