La foto di Giorgia Meloni con il padre Franco? Ecco perché lo scatto virale è un falso

Circola sui social una foto che mostra Giorgia Meloni insieme a un uomo, ritenuta dai sostenitori un elemento a sostegno di una presunta discrepanza tra le sue dichiarazioni sul rapporto con suo padre e la realtà. La foto è diventata virale, generando discussioni online. Tuttavia, le verifiche successive hanno chiarito che si tratta di un’immagine falsa o manipolata.

Una foto di Giorgia Meloni insieme a un uomo sta circolando sui social per sostenere che la Premier abbia mentito sul rapporto con suo padre, Franco Meloni. Secondo chi condivide lo scatto, l’immagine dimostrerebbe che i due si frequentassero ancora quando lei era già adulta. In realtà, l’uomo ritratto non è il padre della Premier. Per chi ha fretta. Circola uno screenshot di un video TikTok, diffuso su Facebook, che sostiene di mostrare Giorgia Meloni insieme al padre Franco.. I post accusano la Premier di aver mentito sul fatto di non aver più visto il genitore dall’età di 11 anni.. L’uomo nella foto è Marco Squarta, esponente di Fratelli d’Italia, come confermato dai post originali e da testate giornalistiche.🔗 Leggi su Open.online

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