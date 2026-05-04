Milano i tifosi dell' Inter festeggiano il 21esimo scudetto a Piazza Duomo

A Milano, migliaia di tifosi dell’Inter si sono radunati in Piazza Duomo per festeggiare la vittoria del 21esimo scudetto della squadra. La piazza è stata riempita da maglie nerazzurre, bandiere e fumogeni, mentre si sono ascoltati cori e si sono visti fuochi d’artificio. La celebrazione si è svolta nel centro della città, attirando l’attenzione di molti passanti.

Esplode la festa nel cuore di Milano dopo la conquista del 21° scudetto da parte dell’Inter. Migliaia di tifosi si sono riversati in Piazza Duomo, trasformata in una distesa di maglie nerazzurre tra cori, bandiere e fuochi d’artificio. Per le strade, da San Siro al centro, è un continuo carosello di auto con clacson spiegati e bandiere sventolate dai finestrini, mentre i sostenitori celebrano uno scudetto dei ragazzi di Cristian Chivu, arrivato dopo la disfatta della scorsa stagione. Sotto la Madonnina cori e fumogeni accompagnano la notte di festa, mentre il cielo si illumina a più riprese grazie ai fuochi d’artificio. Roma, bagno di folla al Pincio per Eddie Brock.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano, i tifosi dell'Inter festeggiano il 21esimo scudetto a Piazza Duomo San Siro intona i cori per #Pio #Shorts Notizie correlate L'Inter a un punto dallo scudetto, tifosi riuniti in piazza DuomoI tifosi dell'Inter hanno iniziato a riversarsi in piazza Duomo, a Milano, già nel primo pomeriggio di domenica 3 maggio. Leggi anche: L’Inter vince il suo 21° scudetto battendo il Parma 2-0. Festa grande dei tifosi in piazza del Duomo Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Milano, i tifosi interisti iniziano a prendere possesso di piazza Duomo in vista della possibile festa per lo scudetto questa sera; Milano, i tifosi dell'Inter festeggiano il 21esimo scudetto a Piazza Duomo; L’Inter è campione d’Italia, a San Siro e a Milano esplode la festa Scudetto. FOTO; Inter, bonus scudetto da 6 milioni e parata il 17 maggio in Duomo. Milano, i tifosi dell'Inter festeggiano il 21esimo scudetto a Piazza DuomoEsplode la festa nel cuore di Milano dopo la conquista del 21° scudetto da parte dell'Inter. Migliaia di tifosi si sono riversati in Piazza Duomo, trasformata ... lapresse.it Dalla Curva Nord a piazza Duomo, Milano celebra il titolo dell'InterSan Siro si riempie di bandiere e cori al fischio finale di Inter-Parma. Il 2-0 vale lo scudetto numero 21 e dà il via alla festa: i giocatori si abbracciano ... gds.it #Inter - Esplode la festa nerazzurra in Piazza Duomo dopo la conquista dello scudetto: mister #Chivu e capitan #Lautaro tra i più acclamati, cori anche contro le rivali #Milan e #Juve @GiokerMusso x.com A San Siro come in Piazza Duomo è cominciata la festa. - facebook.com facebook