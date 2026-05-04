In Puglia, il governo ha annunciato un piano casa da 10 miliardi di euro, con nuove norme che introducono cambiamenti nelle modalità di intervento e edilizia. Nel frattempo, i prezzi del mercato immobiliare nella regione sono in crescita, riflettendo un aumento della domanda e delle tensioni nel settore. Le nuove disposizioni mirano a regolamentare e favorire lo sviluppo nel settore residenziale, in un momento di attenzione crescente verso il settore abitativo.

L’accesso alla casa torna a essere uno dei principali terreni di intervento pubblico, in un contesto in cui il mercato immobiliare continua a mostrare segnali di tensione, soprattutto nelle grandi città ma con effetti diffusi anche nei territori. È in questo scenario che il governo guidato da Giorgia Meloni ha varato un nuovo Piano casa, presentato al termine del Consiglio dei ministri come una risposta strutturale a un’esigenza sempre più pressante per famiglie e lavoratori. Il progetto mette in campo risorse per circa 10 miliardi di euro e si propone di aumentare la disponibilità abitativa con oltre 100mila alloggi nell’arco di dieci anni. L’impostazione si fonda su tre direttrici principali: rafforzamento dell’edilizia residenziale pubblica, sviluppo dell’housing sociale e incentivo agli investimenti privati.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Piano casa in Puglia da 10 miliardi: le norme e cosa cambia. E crescono i prezzi del mercato immobiliare

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