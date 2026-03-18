Su il mercato del mattone Crescono domanda e prezzi La casa dei sogni? Il trilocale

Il mercato immobiliare registra un aumento della domanda di abitazioni, in particolare a Lodi, nel Lodigiano, a Monza e in Brianza. I prezzi delle case continuano a salire e si nota anche un incremento nelle richieste di locazioni. La preferenza si indirizza verso trilocali, considerati la soluzione più richiesta tra gli acquirenti e gli affittuari.

Cresce la domanda di case a Lodi, nel Lodigiano, a Monza e in Brianza, con segnali positivi anche sul fronte delle locazioni. È la fotografia scattata dal Sentiment di FIMAA Milano Lodi Monza Brianza sul quarto trimestre 2025, insieme al report sull’andamento del mercato immobiliare elaborato dal Centro Studi Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza. A Lodi città la domanda di abitazioni è indicata in aumento dalla totalità degli operatori interpellati, mentre in provincia la crescita viene segnalata dal 60% degli addetti ai lavori. Nel secondo semestre del 2025, rispetto al primo, le quotazioni generali nel capoluogo risultano in aumento dell’un per cento per appartamenti nuovi e vecchi, mentre calano dello 0,2% per quelli recenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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