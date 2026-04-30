Il governo ha annunciato un investimento di dieci miliardi di euro destinato alla costruzione di 100.000 alloggi popolari entro dieci anni. Il progetto prevede anche la rigenerazione di oltre 60.000 appartamenti esistenti e la creazione di nuove abitazioni a prezzi calmierati. La misura si inserisce nel quadro di iniziative dedicate al settore abitativo, dopo il recente piano sul salario giusto.

Roma, 30 aprile 2026 – Dopo il “salario giusto”, il piano casa: dieci miliardi per costruire 100mila alloggi popolari in dieci anni. La premier, Giorgia Meloni, batte due colpi in vista del Primo Maggio e lancia un messaggio politico preciso: “È un provvedimento che ci sta a cuore. Continuiamo a lavorare per dare risposte ai problemi dei cittadini, l’Italia ha tutte le carte in regola per superare la crisi”. https:www.quotidiano.netvideopoliticameloni-sbotta-presento-il-piano-casa-e-mi-chiedete-di-minetti-b1xbo40h Un segnale di compattezza dell’esecutivo confermato anche dal vicepremier, Matteo Salvini, anima non sempre in linea con quella della maggioranza, seduto a fianco della presidente del Consiglio nella conferenza stampa a Palazzo Chigi per il decreto sull’emergenza abitativa.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Piano casa, pronti 10 miliardi. Centomila alloggi a prezzi calmierati, oltre 60mila appartamenti rigenerati

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