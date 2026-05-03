Gli assessori di 30 città rimandano il Piano casa | Serve un confronto diretto con il governo Non siano i Comuni a pagare

Gli assessori di 30 città hanno deciso di rinviare l’approvazione del Piano casa, sottolineando la necessità di un confronto diretto con il governo. L’obiettivo è evitare che siano i Comuni a sostenere i costi. Nel frattempo, la premier ha annunciato che, nei prossimi dieci anni, saranno disponibili 100mila alloggi popolari. La questione riguarda principalmente le modalità di attuazione e le risorse necessarie per realizzare il piano.

Secondo la premier Giorgia Meloni consentirà di “rendere disponibili 100mila alloggi popolari nei prossimi 10 anni”. Ma il “ Piano Casa ” varato giovedì scorso dal consiglio dei ministri non convince gli assessori alle politiche abitative delle principali città italiane fra cui Bologna, Roma, Milano, Napoli, Torino e Genova. Con un documento firmato dagli aderenti all’ Alleanza Municipalista per il Diritto alla Casa, 30 di loro accolgono con riserva il Piano e chiedono al governo un confronto diretto con i Comuni per definire l’attuazione delle politiche per la questione abitativa. Al piano “dedichiamo fino a 10 miliardi di euro ” ha detto la premier in conferenza stampa.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gli assessori di 30 città rimandano il Piano casa: “Serve un confronto diretto con il governo. Non siano i Comuni a pagare” Notizie correlate Piano Casa, Clancy: “Servono risorse vere e confronto con i Comuni”Il nuovo piano casa annunciato dal Governo accende il dibattito, con la vicesindaca Emily Marion Clancy si unisce all’appello dell’Alleanza... Piano casa, Ania e Casa Mia plaudono al Governo: "Dopo 30 anni si torna a garantire il diritto"In una data simbolo per il mondo del lavoro, il Primo maggio, le segreterie nazionali dei sindacati Ania Inquilini e Casa Mia Proprietari esprimono... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: La nuova composizione della Giunta Comunale; Palazzo Marino. Dal 28 al 30 aprile, le sfide e le opportunità dell’abitare pubblico e sociale protagoniste al Forum Casa 2026; Igiene urbana, in Commissione il punto su situazione finanziaria, organizzazione e prospettive di ASIA; Biella, opposizioni unite allo scontro: I due assessori si dimettano. Gli assessori di 30 città rimandano il Piano casa: Serve un confronto diretto con il governo. Non siano i Comuni a pagareSecondo la premier Giorgia Meloni consentirà di rendere disponibili 100mila alloggi popolari nei prossimi 10 anni. Ma il Piano Casa varato giovedì scorso dal consiglio dei ministri non convince ... ilfattoquotidiano.it Il piano della FIA https://mdst.it/4ejwe6e #SportMediaset - facebook.com facebook Piano Casa, Clancy: “Servono risorse vere e confronto con i Comuni” x.com