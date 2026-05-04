Il governo ha approvato il 30 aprile 2026 un nuovo Piano Casa, volto a intervenire sull’emergenza abitativa nel paese. Tra le misure previste ci sono mutui garantiti destinati a giovani e famiglie, con l’obiettivo di facilitare l’accesso alla casa. Il pacchetto di interventi è stato annunciato come parte di un insieme di provvedimenti urgenti per rispondere alle difficoltà di chi cerca una soluzione abitativa.

Il governo Giorgia Meloni ha approvato il 30 aprile 2026 il Piano Casa, un pacchetto organico di misure urgenti per affrontare l’emergenza abitativa che colpisce una fetta sempre più ampia della popolazione italiana. L’obiettivo è rendere disponibili circa 100mila abitazioni tra edilizia popolare e soluzioni a prezzi calmierati entro i prossimi dieci anni. La dotazione finanziaria pubblica può arrivare fino a 10 miliardi di euro. Tra le misure più attese c’è il rifinanziamento pluriennale del Fondo di garanzia per la prima casa, pensato per sostenere chi vuole acquistare un’abitazione ma non riesce ad accedere al credito bancario senza un supporto pubblico.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Piano Casa 2026, mutui garantiti per giovani e famiglie: chi può richiederli

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