Passerini Landi con il fotografo Paolo Ribolini il secondo incontro della rassegna Piacenza che scrive

Mercoledì 8 aprile alle ore 17 si svolgerà nella sala Balsamo della biblioteca Passerini Landi il secondo incontro della rassegna “Piacenza che scrive”. L’evento vedrà la partecipazione del fotografo Paolo Ribolini, che presenterà il catalogo relativo alla mostra fotografica intitolata “Immagini di una città”. La rassegna si rivolge a un pubblico interessato alla storia e alla cultura locale attraverso immagini e approfondimenti.

Si terrà mercoledì 8 aprile alle ore 17 alla sala Balsamo della biblioteca Passerini Landi, il secondo appuntamento della rassegna “Piacenza che scrive” che vedrà Paolo Ribolini, autore del catalogo della mostra fotografica “Immagini di una città. Piacenza 2019-2025” esposta nel 2025 all’Archivio di Stato di Piacenza, dialogare con il giornalista Enzo Latronico. Cinquanta le fotografie raccolte nel volume, che Paolo Ribolini ha scattato con la pazienza dell’osservatore devoto, scegliendo di attraversare la nostra città in silenzio, armato di luce e inquadratura, per restituirne la verità nascosta. Ogni foto è la tessera di un mosaico urbano, scandito dal battito sommesso dei luoghi - case, palazzi, chiese, portoni, cortili, muri – colti nel momento preciso in cui il tempo sembra fermarsi e la città si racconta senza parlare. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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Dal 9 al 30 aprile presso lo spazio espositivo al piano terra della Biblioteca Passerini-Landi sarà possibile visitare la mostra , memoria e biografia nell'opera di . Barbara Yelin è una delle più note rappresentanti d - facebook.com facebook