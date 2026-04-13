Piacenza che scrive alla Passerini Landi il quarto incontro della rassegna con Gloria Griffini

Mercoledì 15 aprile alle 17 si svolgerà alla sala Balsamo della biblioteca Passerini Landi il quarto incontro della rassegna “Piacenza che scrive”. L’evento vedrà protagonista Gloria Griffini, autrice del libro per bambini intitolato “Più o meno”. La partecipazione è aperta al pubblico e l’appuntamento si inserisce nella serie di eventi dedicati alla promozione della scrittura e della lettura nella città.

Si terrà mercoledì 15 aprile alle ore 17, alla sala Balsamo della biblioteca Passerini Landi, il quarto appuntamento della rassegna “Piacenza che scrive” che vedrà Gloria Griffini, autrice del libro per bambini "Più o meno. Scopri Piacenza in modo ironico e un po’ assurdo" (Officine Gutenberg.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Passerini Landi, con il fotografo Paolo Ribolini il secondo incontro della rassegna “Piacenza che scrive”Si terrà mercoledì 8 aprile alle ore 17 alla sala Balsamo della biblioteca Passerini Landi, il secondo appuntamento della rassegna “Piacenza che... “Macabro indizio”, alla Passerini Landi terzo appuntamento con “Piacenza che scrive”Terzo appuntamento per rassegna “Piacenza che scrive", dedicata ad autori ed editori piacentini, venerdì 10 aprile alle 17 alla Sala Balsamo della...